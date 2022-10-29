المنتخب الایراني لكرة الطائرة من وضع الجلوس سيحضر بطولة البوسنة العالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعد متابعة اتحاد المضحين للحرب و المعاقيين و الشؤون الدولية بوزارة الرياضة تم اخيرا إصدار تأشيرات دخول اعضاء المنتخب الايراني لكرة الطائرة من وضع الجلوس للمشاركة في بطولة البوسنة العالمية والذي واجهت من قبل بعض المشاكل.

وفي هذا السياق، استلم اليوم السبت ممثل اتحاد المضحين للحرب و المعاقيين تأشيرات دخول اعضاء المنتخب الايراني الذي كان قد سافر إلى تركيا للحصول على التأشيرات. لذلك سيشارك المنتخب الايراني الاكثر فخرا في العالم في بطولة البوسنة العالمية.

وستقام هذه المنافسات في الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر في قسمين الرجال والنساء باستضافة البوسنة.

وبحسب القرعة، سيتنافس المنتخب الإيراني ضمن المجموعة الثانية مع كازاخستان وكرواتيا والعراق.

وسيشارك المنتخبات الوطنية للكرة الطائرة في هذه المنافسات في قسم الرجال ضمن المجموعات التالية:

*المجموعة الأولى: البوسنة والهرسك - أمريكا - اليابان - صربيا

* المجموعة الثانية: إيران وكازاخستان وكرواتيا والعراق

* المجموعة الثالثة: البرازيل وألمانيا وكندا وبولندا

* المجموعة الرابعة: مصر وأوكرانيا ورواندا وهولندا.

كما سيشارك المنتخب الإيراني للنساء في هذه البطولة والذي ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات الولايات المتحدة وسلوفينيا وكندا.

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