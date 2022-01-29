منتخب فتيات ايران لكرة الصالة يتوّج ببطولة كأس "كافا-2022" الدولية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حقق منتخب ايران بالفوتسال للسيدات الفوز على منتخب طاجيكستان بنتيجة 9 – 0، وتوج بلقب هذه البطولة الدولية التي شارك فيها منتخبات دول اسيا الوسطى .

وسجلت الاهداف كل من: نسترن مقيمي وفرشته كريمي ( 3 اهداف) وسارا شيربيغي ( هدفان) ونسا احدي وسحر بابي ومهسا علي مددي.

ويذكر ان زهرا رحيمي ونسيم كياني مقدم شاركتا في البطولة كحكمين وفيروزة دهقان كحكم مساعد.

واستضافت العاصمة الطاجيكية دوشنبه بطولة كافا للسيدات لكرة الصالات 2022 في الفترة من 18 إلى 28 يناير بمشاركة إيران وقيرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

/انتهی/