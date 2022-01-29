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٢٩‏/٠١‏/٢٠٢٢, ١٢:٠٦ م

في العاصمة الطاجيكية دوشنبه؛

منتخب فتيات ايران لكرة الصالة يتوّج ببطولة كأس "كافا-2022" الدولية

منتخب فتيات ايران لكرة الصالة يتوّج ببطولة كأس "كافا-2022" الدولية

توج منتخب فتيات ايران لكرة الصالة تحت 20 عاما ببطولة كأس "كافا-2022" الدولية التي جرت في العاصمة الطاجيكية دوشنبه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه حقق منتخب ايران بالفوتسال للسيدات الفوز على منتخب طاجيكستان بنتيجة 9 – 0، وتوج بلقب هذه البطولة الدولية التي شارك فيها منتخبات دول اسيا الوسطى .

وسجلت الاهداف كل من: نسترن مقيمي وفرشته كريمي ( 3 اهداف) وسارا شيربيغي ( هدفان) ونسا احدي وسحر بابي ومهسا علي مددي.

ويذكر ان زهرا رحيمي ونسيم كياني مقدم شاركتا في البطولة كحكمين وفيروزة دهقان كحكم مساعد.

واستضافت العاصمة الطاجيكية دوشنبه بطولة كافا للسيدات لكرة الصالات 2022 في الفترة من 18 إلى 28 يناير بمشاركة إيران وقيرغيزيا وطاجيكستان وأوزبكستان.

/انتهی/

رمز الخبر 1921519
https://ar.mehrnews.com/news/1921519/

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