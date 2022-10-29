التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين جامعة الامام الخميني(رض) الدولية وجامعة حلب السورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تم التأكيد في مذكرة التفاهم هذه التي تم توقيعها على الفضاء الافتراضي، على تبادل اعاء الهيئات العلمية في إطار الزيارات القصيرة، وكذلك إدخال المشاريع البحثية المشتركة في حيز التنفيذ. كما اتفق الجانبان على تبادل طلبة الدراسات التكميلية وقبولها في إطار الزمالات الدراسية. ومن الموارد الاخرى التي اتفق عليها الجانبان: تبادل المعلومات العلمية والمجلات العلمية والفصلية وإقامة الندوات والمعارض العلمية والثقافية المشتركة.

الجدير بالذكر، انه تم تأسيس جامعة حلب في عام 1958، وتضم في الوقت الحاضر اكثر من 100 ألف طالب جامعي، 5 بالمائة منهم في مرحلة الدراسات التكميلية. وتحتوي جامعة حلب على 27 كلية طبية وغير طبية و20 مؤسسة اكاديمية. ويدرس فيها 2200 استاذ تخرج بعضهم من جامعة الامام الخميني(رض) الدولية. كما لدى جامعة حلب مركز اكاديمي للغات، وتدرس فيه اللغة الفارسية ايضا.

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