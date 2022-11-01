الرئيس الايراني: زيارة رئيس وزراء أرمينيا إلى إيران تعتبر نقطة تحول في العلاقات بين البلدين

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه قال الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان: "ان زيارة رئيس الوزراء الأرميني لإيران ستكون نقطة تحول في تحسين العلاقات بين البلدين".

وأضاف: "سياسة الجوار هي إحدى السياسات التي أكدت عليها الحكومة الإيرانية، وخلال هذه الفترة عقدنا عدة لقاءات مع السيد باشينيان. وينصب تركيز المفاوضات بين البلدين على التنمية الاقتصادية والتجارية والأمنية".

وفي إشارة إلى نمو التبادل التجاري بين البلدين، قال الرئيس الايراني في الأشهر القليلة الماضية، تم تسجيل نمو بنسبة 43٪ في العلاقات التجارية مع أرمينيا، لكن الهدف لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين هو ثلاثة مليار دولار ويمكن تحقيقه بإرادة البلدين، وهو أمر ممكن تماما.

وقال رئيسي إن العلاقات الجيدة بين البلدين ستؤدي بالتأكيد إلى علاقات أفضل في المنطقة وحتى على المستوى الدولي، مضيفًا: منطقة القوقاز جزء من تاريخ إيران وحضارتها وثقافتها، وهذه القضية مهمة بالنسبة لنا.

واعتبر رئيسي أن الأمن والسلام في منطقة القوقاز مهمان للغاية بالنسبة لإيران، وأوضح: في المحادثات الثنائية مع رئيس وزراء أرمينيا، أكد الجانبان أن حل مشاكل المنطقة يجب أن يكون بأيدي دول المنطقة وأي نوع من التدخل من قبل الأجانب بدلاً من حل المشاكل، سيخلق مشاكل في المنطقة.

وفي النهاية، أعرب الرئيس الايراني عن أمله في أن يتم خلال زيارة رئيس وزراء أرمينيا والوفد السياسي والاقتصادي الرفيع المستوى لهذا البلد تنفيذ اتفاقيات طهران ويريفان كخطوة مهمة نحو تطوير العلاقات بين البلدين.

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