الرئيس الايراني يستقبل رئيس وزراء أرمينيا في مجمع سعد آباد

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه استقبل الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في مجمع سعد آباد صباح اليوم الثلاثاء.

وفي مراسم الترحيب الرسمي، بعد عزف النشيد الوطني للبلدين، قدم حجة الإسلام رئيسي ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الوفود رفيعة المستوى لمصاحبة بعضهم لبعض. ومباشرة بعد مراسم الترحيب الرسمي، بدأت المحادثات الثنائية بين رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية ورئيس وزراء أرمينيا.

ومن المقرر ان يناقش الطرفين تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية و أهم القضايا الإقليمية والدولية .

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