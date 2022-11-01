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٠١‏/١١‏/٢٠٢٢, ١١:٠٠ ص

لدى وصوله الى طهران؛

الرئيس الايراني يستقبل رئيس وزراء أرمينيا في مجمع سعد آباد

الرئيس الايراني يستقبل رئيس وزراء أرمينيا في مجمع سعد آباد

استقبل الرئيس الايراني، رئيس وزراء أرمينيا في مجمع سعد آباد صباح اليوم بعد وصوله الى طهران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استقبل الرئيس الايراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في مجمع سعد آباد صباح اليوم الثلاثاء.

وفي مراسم الترحيب الرسمي، بعد عزف النشيد الوطني للبلدين، قدم حجة الإسلام رئيسي ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان الوفود رفيعة المستوى لمصاحبة بعضهم لبعض. ومباشرة بعد مراسم الترحيب الرسمي، بدأت المحادثات الثنائية بين رئيس الجمهورية الإسلامية الايرانية ورئيس وزراء أرمينيا.

ومن المقرر ان يناقش الطرفين تطوير وتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية و أهم القضايا الإقليمية والدولية .

/انتهى/
رمز الخبر 1927588

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