منظمة الطاقة الذرية الايرانية تسعى لتوليد 20 بالمائة من سلة الطاقة بالبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس منظمة الطاقة الذرية في الجمهورية الاسلامية، محمد اسلامي، قال في تصريح له بعد حضوره في اجتماع لجنة الصناعات والمناجم في البرلمان الايراني: "ان القطاع النووي، قطاع رائد ومحرك في تنمية العلم والتقنية، ومن شأنه ان يكون له تأثير واسع في المجال الصناعي".

وأضاف: "شرحنا خلال اجتماع اليوم، المحاور الاساسية للوثيقة الشاملة لمنظمة الطاقة الذرية والتي عرضها رئيس الجمهورية بتاريخ 9 نيسان/ابريل 2022، وتم ادراجها على جدول أعمالنا".

وأردف: "نظرا الى ان منظمة الطاقة الذرية كان لها دور في مجال المناجم، فقد تم شرح التساؤلات ونقاط الغموض وأداء وخطط هذا القطاع خلال اجتماع اليوم، وتقرر ان يكون هناك المزيد من التواصل اكثر من الماضي مع اللجنة في مجال المناجم وتدشينها".

وحول توليد الطاقة، قال اسلامي: "لقد وضعنا هدفا لتوليد 20 بالمائة من سلة الطاقة بالبلاد أي قرابة 14 ألف ميغاواط، وفي الوقت الحاضر يتم توليد ألف ميغاواط، والعمل جار لرفعه الى 2000 ميغاواط، كما ان هناك حزمة لتوليد 10 ميغاواط وعدد من المحطات الصغرى قيد الانجاز".

وأشار إلى ان انتخاب محل انشاء المحطات الجديدة قيد الدراسة، وأهم نقطة هي ان تكون المحطات النووية قرب الماء، وفي الاغلب هناك امكانية لانشاء محطات لتوليد 10 آلاف ميغاواط في جنوب البلاد في سواحل مكران ومحافظة هرمزكان وبوشهر وخوزستان.

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