شركة عمانية تنسحب من معرض البحرين للطيران بعد مشاركة صهيونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان موقع «i24 news» الصهيوني قد ذكر أن شركة صناعة الفضاء الصهيونية «IAI»أكدت مشاركتها في معرض البحرين الدولي للطيران 2022، المقرر عقده الشهر المقبل، لافتًا إلى أنها ستكون المرة الأولى التي تشارك فيها شركة من الكيان المحتل في هذا الحدث الذي يُعقد مرة كل سنتين.

وأوضح الموقع أن الشركة ستعرض عددًا من المشاريع تشمل منتجات الطيران المدني، والرادرات، وأنظمة دفاعية جوية، وحماية شواطئ، وأنظمة دفاعية عن طريق طائرات مسيرة.

يذكر أن سلطنة عمان رفضت في أغسطس/ آب الماضي فتح أجوائها أمام رحلات طيران الكيان الصهيوني في الوقت الذي عمدت فيه هيئة الطيران المدني السعودية إلى فتح أجواء المملكة له، بزعم التزامها ببنود «اتفاقية شيكاغو 1944» التي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية ما دامت تستوفي متطلبات عبور أجواء البلاد.

/انتهى/