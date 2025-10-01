إيران تطالب بمحاسبة الكيان الصهيوني دوليا في منظمة ايكاو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدان ممثلو إيران في اجتماع الجمعية العامة للمنظمة الدولية للطيران المدني (إيكاو)، اليوم الاربعاء، الاعتداءات التي نفذها الكيان الصهيوني ضد البنى التحتية للطيران المدني في الجمهورية الإسلامية خلال حربه العدوانية التي استمرت اثني عشر يومًا؛ كما طالبوا، عبر ورقتهم، المنظمة الدولية وجميع الدول الأعضاء في "اتفاقية شيكاغو" بإدانة الكيان الصهيوني لقاء ممارساته الخارجة عن إطار الالتزامات الدولية.

و نقلاً عن منظمة الطيران المدني الإيرانية، أن مجيد أخلاقي، نائب مدير قسم معايير الطيران بالمنظمة، ممثل إيران لدى منظمة إيكاو، صرّح في كلمته خلال اجتماع ايكاو اليوم : علينا أن نعيد التأكيد بأن الطيران يمثل قوة للخير والصلاح؛ مردفا، أن "ذلك يتطلب من المنظمة الدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية اتفاقية شيكاغو وضمان محاسبة من ينتهكها، مثل الكيان الصهيوني".

علما بأن مؤتمر منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) يعقد كل ثلاث سنوات بمشاركة 190 دولة في مقر المنظمة بمدينة مونتريال الكندية، حيث يتم مناقشة واقرار البرامج والإجراءات المتعلقة بالطيران المدني الدولي.

ورغم محاولات ممثلي الكيان الصهيوني المحتل وبعض داعميه الغربيين لإخراج الورقة الإيرانية من جدول أعمال المؤتمر، فقد تم الدفاع عن هذه الوثيقة من قبل الوفد الإيراني، وبعد مشاورات مطولة اجرتها هيئة رئاسة المؤتمر، تم إحالة الورقة إلى القسم الفني المختص في إيكاو لمواصلة عملية المراجعة والمصادقة.