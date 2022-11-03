"الحكومة الرقمية والحكومة الذكية" ضروريتان لتشكيل حكومة قوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال آية الله رئيسي، في تصريحه اليوم الخميس في اجتماع الدورة الخامسة والعشرين للمجلس التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات: إن أساس عمل الحكومة الذكية هو تسهيل وصول المواطنين إلى المعلومات في مختلف المجالات الإدارية والعلمية والتجارية والمصرفية والمالية.

وفي إشارة إلى بطء تنفيذ خطة الحكومة الإلكترونية في السنوات الماضية ، قيّم رئيس الجمهورية بالايجابي إنجاز شبكة المعلومات الوطنية بنسبة 50٪ في العام الماضي.

كما أشار آية الله رئيسي إلى أهمية تسريع اتصال الاجهزة التنفيذية بـ "النافذة الموحدة للحكومة الذكية" واضاف: ينبغي تشجيع الاجهزة التي أطلقت نافذة خدمات الحكومة الذكية الوطنية في الوقت المحدد.

واعتبر الموارد البشرية الكفوءة والخبيرة مطلبًا مهمًا آخر لتحقيق الحكومة الذكية ، وقال: إن الهيئات التنفيذية ملزمة بتوظيف النخب والمتخصصين في الإدارات ذات الصلة من أجل الحفاظ على رأس المال الوطني.

وأشار رئيسي إلى ضرورة جهود المؤسسات لتعويض التأخير في استكمال شبكة المعلومات الوطنية وتحقيق الحكومة الذكية ، وأكد على استمرار عقد الاجتماعات والمتابعة الجادة لأعمال الحكومة الذكية.

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