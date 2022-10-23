الرئيس الايراني: يجب معالجة نقص بعض الادوية والتصدي للمهملين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في حديثه خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، يوم الاحد، أكد آية الله ابراهيم رئيسي على متابعة تنفيذ مصادقات الزيارات التفقدية الى المحافظات، باعتبارها اولوية عملية للاجهزة التنفيذية، وقال: يجب الاخذ بعين الاعتبار في تنفيذ هذه المصادقات والقرارات، اولويات من قبيل اهمية وضرورة تنفيذ المشروع، ونسبة التقدم وكيفية توفير الموارد اللازمة، من اجل ان تكون نتائج الزيارات التفقدية الى المحافظات ملموسة للناس.

وفي جانب آخر من حديثه، أشار آية الله رئيسي الى التقارير الواردة بشأن نقص بعض الادوية، وكلف المسؤولين المعنيين بالاسراع في توفير هذه الادوية ورفع احتياجات المواطنين، ومتابعة السبب في التقصير المحتمل، وان يتصدوا بالشكل المناسب لأي شخص او جهة اهملت في هذا المجال.

وأعرب رئيسي عن تقديره لحضور بعض المسؤولين الحكوميين بين المواطنين والطلبة الجامعيين، واصفا هذا الامر بأنه خطوة مؤثرة في إزالة الغموض. وأكد الرئيس الايراني كذلك على ضرورة بذل الجهود من قبل الاجهزة التنفيذية لإكمال مشروع الحكومة الذكية بأسرع ما يمكن.

/انتهى/