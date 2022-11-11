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١١‏/١١‏/٢٠٢٢, ١١:٥١ ص

مسؤول إيراني؛

ارتفاع نسبة صادرات ايران للعراق إلى 10 مليارات دولار حتى نهاية العالم الايراني الحالي

ارتفاع نسبة صادرات ايران للعراق إلى 10 مليارات دولار حتى نهاية العالم الايراني الحالي

توقع الامين العام لغرفة التجارة الايرانية العراقية المشتركة، " جهانبخش سنجابي شیرازي" أن تصل الصادرات الإيرانية إلى العراق إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الايراني الحالي (ينتهي في 21 مارس 2023).

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المسؤول الايراني الى هبوط نسبة الصادرات الايرانية الى منطقة كردستان العراق أيضا وذلك بسبب القيود الجمركية والسياسات التي وضعتها فيما يخص بالمصدرين الايرانيين.

وأكد أن العراق وضع بعض القيود على الصادرات الايرانية التي تضم المواد الكيمياوية والفولاذية والأسمدة الجيدة والمناجم، الا انه تم ازالة بعض هذه القيود قبل حوالي 3 اسابيع.

وشدد الامين العام لغرفة التجارة المشتركة بين ايران والعراق على أن قيمة الصادرات الايرانية الى العراق كانت 8 ملايين و860 مليون دولار، معربا عن أمله بأن ترتفع نسبة الصادرات من ايران الى العراق ما بين 9 الى 10 مليارات دولار.

/انتهى/

رمز الخبر 1927842

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