إزاحة الستار عن صاروخ هايبرسونيك الذي تفوق سرعته سرعة الصوت في المستقبل وفي الوقت المناسب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن قائد سلاح الجو في حرس الثورة الإسلامية الايرانية العميد امير علي حاجي زاده، عن الصاروخ الفرط صوتي لهذه القوة، الذي أعلن عنه أمس: تم إجراء تجارب على هذا الصاروخ، وسيتم الكشف عن هذا الصاروخ الذي تفوق سرعته سرعة الصوت في المستقبل وفي الوقت المناسب.



وبناءً على ذلك، أعلن العميد حاجي زاده عن صناعة صاروخ باليستي تفوق سرعته سرعة الصوت، يوم أمس، على هامش ذكرى استشهاد العميد طهراني مقدم في مقر قيادة القوات الجوية لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية، مضيفا: ان هذا الصاروخ له سرعة عالية ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي.



وأشار إلى أن هذا الصاروخ الجديد سيمر عبر جميع منظومات الدفاع الصاروخي ولا أعتقد أنه سيتم العثور على تكنولوجيا قادرة على التعامل معه لعقود. ويستهدف هذا الصاروخ أنظمة العدو المضادة للصواريخ ويعتبر قفزة كبيرة في الأجيال في مجال الصواريخ.

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