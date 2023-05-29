اختبارات صاروخ الفرط الصوتي قد أنتهت/ سيتم ازاحة الستار عن هذا الصاروخ قريباً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال العميد أمير علي حاج زاده لطلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا: إن اختبارات الصاروخ الفرط الصوتي قد أنتهت وسيتم الكشف عن هذا الصاروخ قريبًا.

وأعلن العميد حاجي زاده لأول مرة عن صناعة الصواريخ الفرط صوتية في شهر اكتوبر عام 2022 على هامش مراسم ذكرى استشهاد العميد طهراني مقدم.

وقال العميد حاجي زاده: هذا الصاروخ له سرعة عالية (حوالي 12 إلى 13 ماخ) ويمكنه المناورة داخل وخارج الغلاف الجوي.

مشيراً إلى أن هذا الصاروخ الجديد يمر عبر جميع أنظمة الدفاع الصاروخي، قال: إن هذا الصاروخ يستهدف أنظمة العدو المضادة للصواريخ، ويعد قفزة كبيرة في الأجيال في مجال الصواريخ.

ويشار الى ان صواريخ الهايبرسونيك تشتهر بقدرتها العالية على المناورة أثناء الحركة؛ ويمكن لهذه الصواريخ تغيير مسارها أثناء التحرك بسرعة كبيرة وتجعل من الصعب تتبع حركتها والتنبؤ بها.

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