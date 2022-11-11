مسؤولية البحرينيين مقاطعة الانتخابات والمشاركة خيانة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك في رسالة وجهها الشيخ عيسى قاسم للشعب البحريني عشية الانتخابات الصورية لسلطات المنامة.



وأكد الشيخ عيسى قاسم" إن شاركتم بزخم في الانتخابات فقد فشلتم في الامتحان".



وأضاف الشيخ قاسم: مقاطعة الانتخابات تعني أنك مغلوب على أمرك مؤكدا "مسؤولية البحريني مقاطعة اللانتخابات والمشاركة خيانة".



وقال آية الله قاسم إن "الدستور الصحيح والعادل هو الذي يرضاه الله والمجالس النيابية تتأسس لخدمة الشعوب وليس لخدمة السلطة"، مشددا على أن "البرلمانات التي لا تخدم الشعوب تتحول الى كارثة".



و تابع قائلا إن "الكفوء والمخلص معزول في انتخابات يوم غد و يستبعد من قائمة الترشيح وبالتالي فإن البرلمان سيخلو من المخلصين والكفوئين و الذين يصوتون في الإنتخابات هم الجيش والقوى الأمنية".



وصرح الشيخ نعيم قاسم بأن "دعاة التطبيع إنضموا للناخبين والنظام فتح مركزا انتخابيا في الأراضي المحتلة"، مؤكدا أن "التوزيع الانتخابي يخدم السلطة والنظام".



وأضاف أن "النظام أسقط حق الانتخاب من 94 الف بحريني" مشيرا إلى أن "الناخب والمرشح الذي يحترم نفسه وتهمه مصلحة الوطن والدين والشعب عليه أن يدرك أن المجلس القادم لن يختلف عن الحالي".



كما أكد الشيخ نعيم قاسم أن "الكلمة الحقة في المجلس القادم ضائعة وليس لها نفاذ وتأثير و المجلس الآتي فارغ من الكفاءات".



وشدد على أن " المشاركة في الانتخابات تصويتا وترشحا توقيع على بقاء الوضع السياسي السيء وسياسة التطبيع المتبعة من قبل النظام و الذين يدعون للمشاركة في الانتخابات هم أنصار النظام".

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