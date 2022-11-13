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١٣‏/١١‏/٢٠٢٢, ١١:٥٥ ص

صنعاء تطالب بمحاكمة السعودية علی مجزرة قتل المهاجرين بالكهرباء

صنعاء تطالب بمحاكمة السعودية علی مجزرة قتل المهاجرين بالكهرباء

طالبت صنعاء المنظمات الدولية بمحاكمة السعودية بسبب جريمتها الاخيرة التي ارتكبتها في قتل المهاجرين واللاجئين الاثيوبيين واليمنيين بالكهرباء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار نائب وزير الاعلام اليمني فهمي اليوسفي الی مجزرة جماعية ارتكبتها السعودية بحق العشرات من المهاجرين الأفارقة واليمنيين على الحدود بينَ اليمن والسعودية، كشف عنها شهود عيان أكدوا انّ خمسة وعشرين أثيوبياً وثمانية يمنيين قتلوا صعقاً بالكهرباء على يد حرس الحدود السعودي.

وأكد اليوسفي ان هذه الجريمة تضاف الی منهج اجرامي سعودي من الماضي الی الحاضر، موضحاً ان ضحايا الاجرام السعودي لايتوقف عند اليمنيين بل يطال الاثيوبيين وحتی أبناء نجد وأهل الحجاز والقطيف وغيرهم والامثلة كثيرة منها نمر النمر.

وأوضح نائب وزير الاعلام اليمني ان هذه الجرائم تؤكد ان السعودية لاتضع أي اعتبار للانسانية وسلوكها متوحش وداعشي.

وطالب اليوسفي منظمات حقوق الانسان بالتحقيق حول هذه الجريمة ومثيلاتها ليكتشفوا حيثيات السلوك الاجرامي السعودي مؤكداً ضرورة محاكمة المسؤولين السعوديين عن هذه الجرائم في المحاكم الدولية.

/انتهى/
رمز الخبر 1927894

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