مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين في انفجار بمنطقة تقسيم في اسطنبول + فيديو

وأظهرت بعض اللقطات سقوط بعض الأشخاص على الأرض عقب الانفجار الذي لم يتضح على الفور سببه، ولم تعرف خطورة الإصابات التي لحقت بهولاء حتى الآن. قال مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إن الشارع والمتاجر أغلقوا.

وأعلن محافظ اسطنبول في تصريح له عن مقتل 4 أشخاص واصابة 38 آخرين في هذا الانفجار.

وفي وقت لاحق، قال الرئيس التركي في كلمة له اليوم الاثنين بعد الانفجار أن الانفجار في شارع استقلال بمدينة إسطنبول نتج عن هجوم بقنبلة وأسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 53 آخرين