كنعاني يقدم التعازي للحكومة والشعب في جنوب أفريقيا بضحايا حادث انفجار صهريج غاز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن أسفه لمقتل وإصابة عدد من مواطني جنوب إفريقيا، إثر حادث الانفجار الذي وقع في هذا البلد السبت، وقدم التعازي للحكومة والشعب وذوي الضحايا، متمنيا للجرحى بالشفاء العاجل.

وشهدت مدينة جوهانسبرج الجنوب إفريقية، أمس، انفجارا في ناقلة غاز اشتعلت بها النيران؛ ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص، وإصابة العشرات، وأدى لتلفات بالبنايات المجاورة.

وطال الانفجار سقف غرفة قسم الطوارئ بمستشفى "تامبو ميموريال" في المدينة، بالإضافة إلى تدمير منزلين والعديد من السيارات التي تصادف وجودها على مقربة من المكان.

/انتهى/