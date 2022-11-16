ناقلة نفط صهيونية استهدفت بطائرة مسيرة قبالة سواحل عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ادعى مسؤول دفاعي، لوكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الأربعاء، ان الهجوم وقع، مساء الثلاثاء، قبالة سواحل عُمان، مشترطا تكتم هويته لأنه غير مخول بمناقشة الحادثة علنا.

وقالت منظمة التجارة البحرية البريطانية، وهي منظمة عسكرية بريطانية تراقب أنشطة الشحن في المنطقة، للوكالة الأميركية "أ. ب" إننا "ندرك حدوث الواقعة ويتم التحقيق فيها حاليا".

وكشف المسؤول عن هوية الناقلة بأنها "باسيفيك زيركون" وترفع علم ليبيريا، وتشغلها شركة باسيفيك شيبينغ، ومقرها سنغافورة، التي يمتلكها الملياردير "الإسرائيلي" عيدان عوفر.

وفي هذا الصدد لم يتم الرد من الشركة.

هذا وادعت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن مزاعم مسؤول أمني "إسرائيلي"، بانه يتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة النفط في سواحل عمان.

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