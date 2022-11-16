  1. الدولية
  2. الأمريكيتان
١٦‏/١١‏/٢٠٢٢, ٨:١٧ م

أميركا تفرض حظر جديد على إيران يطال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون وعدد من الإعلاميين

أميركا تفرض حظر جديد على إيران يطال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون وعدد من الإعلاميين

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض حظر جديد على إيران تضمن أسماء 6 ناشطين إعلاميين إيرانيين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة على طهران استمرارًا لسياساتها المعادية لإيران.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية ، فقد وضعت واشنطن 6 ناشطين إعلاميين إيرانيين على قائمة العقوبات، وهم: بيمان جبلي (رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني)، وأحمد نوروزي (مدير الإعلام الأجنبي في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني)، ومحسن برمهاني (مستشار الإعلام المرئي في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني)، ويوسف بورأنواري (مدير التخطيط في الإعلام الخارجي)، وآمنة سادات ذبيح بور(مراسلة)، وعلي رضواني (مقدم برامج) أدرجت جديداً في قائمة العقوبات الأميركية.

/انتهى/

رمز الخبر 1927986

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات