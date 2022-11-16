أميركا تفرض حظر جديد على إيران يطال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون وعدد من الإعلاميين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات جديدة على طهران استمرارًا لسياساتها المعادية لإيران.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية ، فقد وضعت واشنطن 6 ناشطين إعلاميين إيرانيين على قائمة العقوبات، وهم: بيمان جبلي (رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني)، وأحمد نوروزي (مدير الإعلام الأجنبي في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني)، ومحسن برمهاني (مستشار الإعلام المرئي في هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني)، ويوسف بورأنواري (مدير التخطيط في الإعلام الخارجي)، وآمنة سادات ذبيح بور(مراسلة)، وعلي رضواني (مقدم برامج) أدرجت جديداً في قائمة العقوبات الأميركية.

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