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١٩‏/١١‏/٢٠٢٢, ٨:٤٤ م

في اجتماع؛

السلطات الإيرانية الثلاث تؤكد على رفع مشكلات المجتمع والتصدي لمثيري الشغب

السلطات الإيرانية الثلاث تؤكد على رفع مشكلات المجتمع والتصدي لمثيري الشغب

دعا رؤساء السلطات الثلاث، اليوم السبت جميع مسؤولي البلاد، إلى جعل تعزيز الأمل في المجتمع نصب أعينهم في اداء واجباتهم، وذلك من خلال الاجراءات العملية والعمل الدؤوب لرفع المشكلات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال اجتماع رؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية، عصر يوم السبت، في مكتب رئيس الجمهورية، حيث بحثوا خلال الاجتماع اهم قضايا البلاد، كما تم التأكيد خلال الاجتماع، على ضرورة التصدي لمثيري الشغب.

ودعا رؤساء السلطات الثلاث، جميع مسؤولي البلاد في مختلف المرافق التابعة للسلطات الثلاث، بأن يجعلوا تعزيز الأمل في المجتمع نصب أعينهم في اداء واجباتهم، وذلك من خلال الاجراءات العملية والعمل الدؤوب لرفع المشكلات.

وأكد رؤساء السلطات الثلاث في الجمهورية الاسلامية، اليوم السبت، على ضرورة المسارعة في متابعة الملفات الاقتصادي المطروحة في دوائر العدل، وضرورة نشر المعلومات والتفاصيل بشأنها في الوقت المناسب من اجل تنوير الرأي العام.

/انتهى/

رمز الخبر 1928046

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