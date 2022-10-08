رؤساء السلطات الثلاث يشيدون بيقظة الشعب في احباط مؤامرات الأعداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبر رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في اجتماعهم الثلاثي الذي عقد مساء اليوم السبت بديوان رئاسة الجمهورية الحفاظ على الاستقرار في البلاد بانه امر ضروري للأنشطة الاقتصادية وأعمال الشعب، وأكدوا أن المجتمع الإيراني يحتاج حالياً ومن اجل التغلب محاولات المناوئين لايران زرع العداء والفرقة، إلى وحدة كل الطبقات، بغض النظر عن اللغة والدين والعرق ، ويجب أن تعمل جميع اركان البلاد في هذا الاتجاه.

واشار رؤساء السلطات الثلاثة الى أن اعداء هذا الوطن لايعتبرون الجمهورية الاسلامية بل ايران المتحدة والمقتدرة تهديدا لمصالحهم واشادوا بيقظة الشعب البصير وحسن التوقيت في ادراك مخططات الاعداء الواسعة واحباط مؤامراتهم العدائية.

كما أعرب رؤساء السلطات الثلاث عن تقديرهم لخدمات وجهود حراس الأمن على مدار الساعة خلال الأيام والأسابيع الماضية، وأكدوا أن الأمن والاستقرار في البلاد أساس أي نوع من الأنشطة التنموية والاقتصادية والأعمال التجارية للبلاد.

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