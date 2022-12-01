صواريخ المقاومة الفلسطينية تُزيّن سماء غزّة وسط فرحة الأهالي

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وبحسب مصادر محلية، فإن المقاومة أطلقت 3 صواريخ تجريبية من قطاع غزة نحو البحر الأبيض المتوسط، ضمن معركة الإعداد في إطار تطوير قدراتها العسكرية وزيادة دقتها.

وأفادت مصادر فلسطينية ان عدة انفجارات قوية سمعت في مدينة غزة؛ تبين لاحقا أنها تجارب صاروخية للمقاومة الفلسطينية صوب البحر.

وتكرّر المقاومة من تجاربها الصاروخية التجريبية بشكل دوري من شواطئ القطاع، ضمن استعداداتها لأي مواجهة محتملة مع الاحتلال الإسرائيلي، عدا عن حملها نوعا من الرسائل.

يشار إلى أن المقاومة الفلسطينية تجري بين الفينة والأخرى تجارب صاروخية لفحص مدى جاهزيتها لأي معركة قادمة، ولتجريب نسخ جديدة من الصواريخ التي تنتجها محليا في القطاع.

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