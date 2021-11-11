الإعلام العبري: المقاومة تطلق صواريخ تجريبية جديدة باتجاه البحر

وادعى الإعلام العبري، أن إطلاق الصواريخ التجريبية جرى من قطاع غزة نحو البحر؛ وذلك ضمن محاولات كتائب القسام، لتحسين قدراتها العسكرية.

وفي فلسطين أيضاً ذكرت مصادر محلية، أن "مستوطنين اعتدوا بالضرب والحجارة والرصاص، على المواطنين في "خربة خلّة الضّبع" في بلدة "يطّا"، ما أدى إلى إصابة مواطنين بالرصاص في اليد تم نقلهما إلى المستشفى".

وأضافت المصادر، أن مواطنين آخرين -أحدهما مسن- أصيبا برضوض أيضا.

من جهته قال فؤاد العمور، منسق "لجان الحماية والصمود": "إن مستوطنين "إسرائيليين" هاجموا نشطاء ومواطنين قرب تجمع "خَلّة الضّبع" شرق مدينة يطا (جنوب الخليل) بالرصاص."

وقال العمور: "مستوطنون أطلقوا النار تجاه عشرات الشبان في خلة الضبع".

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