النظام اقدم على مئات الانتهاكات الحقوقية خلال الشهرين الماضيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه وفي تقرير الجمعية، الذي رصد الفترة الممتدة من 01 أكتوبر/ تشرين الأوّل إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، اوضحت "الوفاق"، أنّ "الحدث الأبرز كان الانتخابات البرلمانية الصورية والمسيرات الاحتجاجية السلمية المندّدة بها؛ بالإضافة إلى توقيف عدد من أفراد عائلة المعتقل حسن مشيمع، بسبب اعتصامهم احتجاجاً على حرمانه المستمر من العلاج".

كما أشارت إلى تسجيل 16 حالة اعتقال من ضمنهم 4 أطفال وجميعهم ذكور، 13 منهم في شهر أكتوبر و3 في شهر نوفمبر، وتمّ الافراج عن 4 منهم.

وعن الإستدعاءات، رصد هذا التقرير حالة واحدة خلال شهر أكتوبر بحق المواطن البحريني "علي إبراهيم العجوز"، فيما شهد شهر نوفمبر توقيف عدد من أفراد عائلة الناشط الحقوقي المعتقل حسن مشيمع بعد اعتصامهم أمام منزله وأمام مركز "كانو" الصحي احتجاجاً على حرمانه ابنهم من العلاج رغم تدهور وضعه الصحي، ومطالبةً بالإفراج الفوري عنه.

واوضح تقرير الوفاق في هذا الخصوص، انه تمّ توقيف عائلة المشيمع واستجوابهم في مركز شرطة الحورة، ولكن لم يتمّ تحديد أسماءهم أو العدد الدقيق لهم.

وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغ مجموع الأحكام التعسفية الصادر في البحرين 4 أحكام، صدرت جميعها عن محكمة الاستئناف، من ضمنها حكم واحد بحق القاصر أحمد علي حبيل.

وفيما يتعلق بانتهاكات السجون، فقد وثّقت الوفاق 17 انتهاكا فردياً، 10 منها في سجن جو المركزي، وواحدا في سجن الحوض الجاف، توزّعت على الشكل التالي : 5 حالات تعذيب، 7 حالات سوء معاملة، 5 حالات حرمان من العلاج.

كما تمّ رصد انتهاكاً جماعياً واحداً في سجن جو المركزي، حيث تعرض المبنى رقم 5 (20 سابقاً) لحملة تفتيش عنيفة، إذ عمدت الشرطة السجن إلى اقتحام المبنى وإرغام المعتقلين على الخروج للتفتيش ومصادرة بعض المقتنيات الخاصة بالصلاة والشعائر الدينية، وعلى إثر ذلك حدثت مشادة كلامية بين المعتقلين والشرطة، تطوّرت إلى حد ضرب بعض المعتقلين ثمّ نقلهم إلى السجن الانفرادي.

و وثّقت الوفاق البحرينية المعارضة، 4 احتجاجات فرديّة في السجون؛ 3 حالات اضراب عن الاتصال وحالة واحدة لاضراب عن الطعام في سجن جو المركزي. في حين شهدت سجون النظام احتجاجين اجماعيين، الأول في سجن الحوض الجاف (اضراب عن الطعام)، والثاني في سجن جو (اعتصام في ممرات السجن).

هذا ورصدت جمعية الوفاق 235 عملية مداهمة في 30 منطقة بالبحرين، أبرزها في : السنابس، جدحفص، الديه.

وحول الاحتجاجات والفعاليات السلمية، فقد سجل التقرير 110 احتجاجاً في 28 منطقة، أبرزها في مناطق مثلث الصمود السنابس،جدحفص، والديه.