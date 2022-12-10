الملف الأمني هو الجانب الاساسي في علاقات دول الخلیج الفارسي المطبعة مع الکیان الصهیوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الناشط السیاسي والکاتب الصحفي العراقي نجاح محمد علي خلال حوار حول زیارة الرئیس الصهیوني الی المنطقة: زیارة الرئیس الصهیوني الی المنطقة وتحدیدا البحرین تاتي في اطار الاستمرار بخطوات التطبیع الجاریة منذ سنه 2020 بین هذا الکیان و دول المنطقه و من جهه أخرى لکی یصبح وجود هذا الكيان في المنطقة امراً عادیا لدی شعوب المنطقه التی ترفض موضوع التطبیع مع هذا الکیان الغاصب بشکل قاطع.

ویکفی ان نشیر إلی ما یجری خلال کاس العالم في الدوحة ( الرفض الشعبي للمقابلة مع مراسلي الكيان الصهيوني) مع انني اعتقد بأن قطر ايضاً ظالعة فی موضوع التطبیع مع الکیان الصهیوني من خلال عدة خطوات، مثل قبولها باستضافة بعض الصحفیین من الکیان الصهیونی حيث انهم يتجولون بشکل علني و یتحدثون في القنوات الفضائیة و یتواجدون بصفتهم مستوطنین من هذا الکیان الغاصب ولکن الجمهور و الشعوب أکدوا بانهم یرفضون التطبیع مع الکیان الصهیوني و هذا أمر اعترف به الکیان الصهیوني في مقابلة اجریت قبل فترة من قبل احدی القنوات الفضائیة التابعة لهذة الکیان مع الممثلة السابقة لترامب في الامم المتحدة و شکوا لها من إنحسار التایید العالمي لهم و لیس فقط شعوب المنطقة. و حتی في داخل الولایات المتحدة و لدی المسیحیین الانجیلیین إنخفض مستوی التایید لهذا الکیان الغاصب .

وأضاف: حتی معهد واشنطن التی اسسته ای باک التي تعتبر موسسه امریکیه صهیونیه لتحسین صوره الکیان الصهیونی فی المنطقه اقرو فی تقاریرهم بان موضوع التطبیق الذی حصل فی اتفاقات ابراهیم هو ینحسر علی الحکومات فقط .

** المملکة السعودیة في طريقها الى التطبيع مع العدو الصهيوني

و حول زيارة هرتسوغ الى البحرين قال: تعرفون جیدا ان البحرین هي موشر علی ما ترید المملکة السعودیة العربیة ان تفعله. السعودیة تطبع مع الکیان الصهیوني مجتمعیا لکنها لاتستطیع في الوقت الحاضر أن تطبع بالعلن لان صورتها التي تمتلکها بان فیها قبلة المسلمین و العاهل السعودي یعرف نفسه بخادم الحرمین الشریفین، حالیا لا تستطیع ان تعل التطبیع المباشر مع الكيان الصهیوني بالرغم من انه موجود سیاسیا و جرت لقاءات کثیرة بین الطرفین حتی الرئیس الوزراء الصهیوني السابق و الذي یراد له ان یعود الی السلطة مرة اخری، زار المملکة العربیة السعودیة هناك. ایضا تطبیع مجتمعي یجري علی قدم و ساق. السماح لصحفیین من الكيان الصهيوني المجيء الی المملکة ودخول المدن الدینیة کالمدینة المنورة و مکة المکرمة. ذهب صحفي الی هناك قبل ایام و نشر تقریرة الصحفي علی قناة صهیونية ناطقة بالعربية والانجليزية و مخصصة لنشر التطبیع فی المجتمعات العربیة.

** ليس لدول مجلس التعاون شي لتقدمة إلي الكيان الصهيوني ما عدى الاراضي المطلوبة لبناء قواعد استخباراتية

و تابع: اذاً هذه الزیارة تاتي في اطار الترویج النفسي للتطبیع، و هناك ملاحضه، ان البحرین بالذات واي دولة أخري في منطقة الخلیج الفارسی عندما تطبع مع الکیان الصهیوني هي لاتملك شیئا كي تعطیها لهذا الکیان غير ان تجعل من اراضیها قاعده للتجسس و بناء منصات للکیان الصهیوني و الموساد و باقی الاجهزه الاستخباریة للعمل ضد ایران بشکل خاص و ضد حلفاء ایران و محور المقاومة ایضا.

فهذه الزیارة تاتي في اطار تنسیق الجهود فی الحرب السیبرانیة التی تجري ضد الجمهوریة الاسلامیة وایضا للمشارکة في ادارة الاضطرابات التي یکون الکیان الصهیوني ظالعا فیها بشکل اساسي. نعرف جیدا ان الکیان الصهیونی لدیه قواعد داخل اربیل و داخل دول عربیه فی منطقه الخلیج الفارسی و تقوم هذه القواعد باداره سیاسه الفوضى و الاضطرابات داخل ایران بتدخل مباشر من قبل هذه الکیان.

و حول انتشار الجيش العراقي على حدود اقليم كردستان مع ايران قال: اما حول ما یتعلق بقیام الجیش العراقی بالانتشار علی الحدود بین ایران و اقليم کردستان ارید ان انوه بان هذه الانتشار هو انتشار شکلي و في المنطقة الصفري و لیس داخل الاراضي العراقیة في کردستان العراق مما یفقد هذا الانتشار اهمیته. و هذه الامر یرتبط بتهدئه قلق ایران حول المجموعات المسلحة الکردیة. هذه المجموعات تدار من قبل الموساد داخل اربیل لتنفیذ عملیات ارهابیه داخل الاراضی العراقیه مرورا بمحافظه کردستان الایرانیه.

** حکومة اقلیم کردستان ليست جادة في ردع التهدديدات المتوجة لإيران من اراضيها

واضاف: لو کان هناك جدیة من قبل الحکومة المرکزیة، لم تکن هناك جدیة من قبل حکومة اقلیم کردستان، و لو کان هناك جدیه لقامت قوات البیشمرکة المسؤولة علی تامين الحدود في هذه المنطقة علی حسب الدستور العراقی. و لقاموا بقمع و ردع و عدم السماح لهذه القواعد باطلاق عملیاتها العدائیه ضد ایران و داخل اراضیها او علی الاقل كانوا یسمحون للجیش العراقي بالتواجد و انتشار داخل اراضي اقلیم کردستان لنزع سلاح هذه المراکز و منعها من العملیات الارهابیة داخل الجمهوریه الاسلامیة.

** الملف الامني هو الجانب الاساسي في علاقات دول الخلیج الفارسي المطبعة مع الکیان الصهیوني

و أشار الى ازمة الكيان الصهيوني الداخلية و قال: ازمة تشکیل الحکومة داخل الفلسطین المحتلة لا تزال مشتعلة و یحاول الکیان الصهیوني الحصول علی التایید من الخارج کي یقول نحن نستطیع ان نحقق بعض مصالح المستوطنین حتی یتم ترتیب تشکیل الحکومة المقبلة. لکن یجب ان تعلموا جیدا ان الملف الامني هو الجانب الاساسي في علاقات دول الخلیج الفارسي المطبعة مع الکیان الصهیوني. وعلی ایران ان تنتبه الی هذا الموضوع لان المنصات التي یتم تاسیسها داخل دول مجلس التعاون الخلیجي في الخلیج الفارسي واحد من اهدافها هو ادارة العملیات و الاضطرابات وايضا احد اهم اهدافها هو تجنید الشباب الایراني لیکونوا عملاء للموساد الصهیوني.

/انتهی/