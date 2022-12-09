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٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٦:٣٥ م

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الصين

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على الصين

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على عدد من الأفراد والكيانات القانونية لجمهورية الصين الشعبية، والسفن التي ترفع العلم الصيني بموجب قانون ماغنيتسكي العالمي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شملت العقوبات الأمريكية، شركات صينية المرتبطة بصيد الأسماك ومواطنين صينيين وعدد من الشركات الأخرى.

وتمت إضافة الشركات Dalian Ocean Fishing ،Fujian Heyue Marine Fishing Development ، Fujian Pingtan County Ocean، وغيرها إلى قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وبعض المنظمات مسجلة في جزر فيرجن الأمريكية، كما تم تجديد القائمة بالسفن المملوكة للشركات.

يذكر أن قانون ماغنيتسكي الدولي للمساءلة حول حقوق الإنسان، كان مشروع قرار للحزبين الديمقراطي والجمهوري في أمريكا وقع عليه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في العام 2012، وفي 2017 وقع الرئيس دونالد ترامب الأمر التنفيذي رقم 13818، الذي "يجمد ممتلكات الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد".

المصدر: تاس
/انتهى/
رمز الخبر 1928655

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