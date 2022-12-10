صنعاء تتهم الإمارات باتخاذ توجهات عدوانية ضد اليمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب القحوم في تغريده له على تويتر: "ان ما تمارسه دول العدوان في هذه المرحلة دليل واضح على التوجهات العدوانية المستمرة تجاه اليمن".

وأضاف: ان ما يلاحظ من تحركات تندرج في هذا الاتجاه وما الإعلان الإمارات عن اتفاقيات عسكرية وأمنية مع عملائهم المرتزقة إلا توجه معلن للاستمرار في العدوان وبتكتيك ووجه جديد لعسى ولعل أن تتحق مؤامراتهم الشيطانية. ‏

ووجه القحوم حديثه لدول العدوان بالقول: نقول لدول العدوان ان مؤامراتكم ورهاناتكم فاشلة لا محالة وغير مقبولة ومصيرها الفشل والخسران.

مشيرا الى ان اليمن بفضل الله ووعي الشعب وعظمة القيادة وبجيشه وقواته الأمنية وبالإجماع اليمني ستدفن مشاريع الإحتلال مع جحافله.

واكد ان اليمن ستنتصر رغما عن إرادة وتوجهات أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات.

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