وفد سلطنة عمان يغادر العاصمة صنعاء برفقة محمد عبدالسلام

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال الزيارة التي بدأها فد سلطنة عمان الثلاثاء الفائت، التقى الوفد بالرئيس مهدي المشاط، وتم مناقشة الجهود المبذولة التي تقوم بها سلطنة عمان، فيما يتعلق بمسار السلام وتبادل وجهات النظر حولها.



وكان رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، أوضح، في وقت سابق، أن زيارة الوفد تأتي في هذه المرحلة استكمالا للقاءات الأخيرة بعد نقلنا الكثير من الرسائل، مضيفا أن "هناك أخذ ورد مع الأطراف الأخرى وسنطلع القيادة ورئيس المجلس السياسي الأعلى على وجهات النظر الأخرى".



وأكد عبدالسلام أن الصوت الشعبي له تأثير كبير جدا على مجريات الوضع السياسي ومآل المفاوضات، لافتاً إلى أن الوضع الإنساني بات يتصدر الملف السياسي والتفاوضي.



وأشار إلى أن سلطنة عمان تبذل جهودا مشكورة مع الأطراف الدولية في تحقيق الأمن والسلام في اليمن، لافتا إلى أن "الزيارات المكثفة بين صنعاء ومسقط تعكس جديتنا في الوصول إلى خطوات ملموسة"، معتبراً أن المسألة تعود لمدى جدية الطرف الآخر.



تجدر الإشارة إلى أن زيارة الوفد العماني يأتي بعد أيام قليلة من مسيرات كبرى شهدتها العاصمة صنعاء و13 محافظة تحت شعار (الحصار حرب)، أعلنت خلالها الجماهير الشعبية تفويضها للقيادة لاتخاذ ما يلزم لردع العدوان ورفع الحصار.



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