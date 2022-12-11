حرية التعبير والاعلام والصحافة فقدت قيمتها وتحولت الى اداة لتمرير اجندات الغرب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه رد رئيس لجنة حقوق الانسان الاسلامية مسعود شجرة، على قرار شطب قناة "برس تي في" الايرانية الناطقة باللغة الانجليزية، من قائمة القمر الصناعي "يوتيل سات"، قائلا: "ان قضايا مثل حرية التعبير والاعلام والصحافة فقدت قيمتها لدى الدول الغربية، وقد تحولت الى اداة لتمرير اجندات تلك البلدان".

وفي تصريح صحفي اليوم الاحد، استعرض شجرة رسائل الحظر الاوروبي الاخير ضد قناة برس تي في؛ مبينا ان هذا الاجراء شكل مثالا واضحا على النهج الذي تواصل الحكومات الغربية المضي فيه منذ سنوات عديدة، وذلك من اجل قمع وخنق كافة الاصوات التي تتعارض مع مصالحها او تفضح تحركاتها اللاقانونية.

وتابع القول: "من هذا المنطلق تجدر الاشارة الى ان الذنب الاساسي الذي يوجه الى قناة برس تي في، هو ان هذه الشبكة الاعلامية تنتهج مسارا يتعارض والرؤى او القيم التي تروج لها ابواق الاعلام الغربي".

واوضح هذا الناشط القانوني الدولي، بان مواقف برس تي في الداعمة للشعب الفلسطيني والمقاومة بوجه الكيان الصهيوني، شكلت السبب الرئيس وراء الحظر الاوروبي الاخير ضدها.

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