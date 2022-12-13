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١٣‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٠ م

اليمن: إحصائيات بوقوع 9000 شهيد وجريح من الأطفال بسبب الغارات المباشرة

اليمن: إحصائيات بوقوع 9000 شهيد وجريح من الأطفال بسبب الغارات المباشرة

أكد المتحدث باسم المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية طلعت الشرجبي أن لدى المجلس إحصائيات تؤكد وقوع 9000 الف شهيد وجريح من الأطفال بسبب الغارات المباشرة لطيران العدوان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في مداخلة مع المسيرة، اليوم الثلاثاء، أوضح المتحدث باسم المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية، طلعت الشرجبي، أن اليونيسف تحدثت عن 11 ألف قتيل وجريح من الأطفال ثلثهم فقط بسبب الغارات، بينما إحصائياتنا تؤكد وقوع 9000 شهيد وجريح من الأطفال بسبب الغارات المباشرة.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتحدث عن الضحايا وسوء التغذية دون أن تقدم على أي خطوة لإيقاف الكارثة الإنسانية، وأن المنظمات الأممية دائما تتهرب ولا تتحدث عن السبب المباشر لوقوع هذه الكارثة الإنسانية في اليمن ولا تحمل دول العدوان مسؤولية الأمر.

ونوه بأن الأمم المتحدة ألغت السعودية من قائمة العار 3 مرات وأظهرت تعاونا كبيرا معها للهروب من المحاسبة وعززت لها قناعة الإفلات من العقاب.

وقال الشرجبي: "نتحدث عن أكثر من 120 ألف شهيد وجريح بسبب العدوان والحصار بينما الأمم المتحدة تحاول تضليل الرأي العام بتقليص هذا العدد".

ولفت إلى أن هناك تواصل مع منظمات حقوقية وناشطين في الخارج لإيصال الأرقام الحقيقية للشهداء والجرحى وضحايا العدوان.

/انتهى/

رمز الخبر 1928812

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