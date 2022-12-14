روسيا تؤكد على استمرار التعاون المشترك مع ايران في مجال إطلاق الأقمار الصناعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رئيس وكالة الفضاء الروسية، خلال تصريحاته في المؤتمر الدولي للصناعات الجوية والطيران الإيرانية، الذي عقد في جزيرة كيش الايرانية، اعتبر هذا المؤتمر فرصة جيدة للتقديم الإنجازات التكنولوجية والفضائية الروسية و عرضها.

وأضاف يوري بوريسوف: "إن إطلاق القمر الصناعي "خيام" في أغسطس المنصرم من هذا العام كان تجربة مشتركة بين إيران وروسيا في سياق تطوير التعاون الفضائي"، مؤكدا ان هذا العمل المهم سيؤدي إلى المزيد من التفاعلات بين البلدين في المستقبل القريب.

ووصف صناعة الفضاء كواحد من محركات اقتصاد الدول، مضيفا: "ان روسيا لديها تجارب قيمة في صناعة الفضاء وتستعد لتبادل هذه الخبرات مع إيران."

ويذكر انه افتتح المعرض الدولي للصناعات الجوية والطيران الحادي عشر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الثلاثاء في معرض كيش الدولي بمشاركة 90 شركة من إيران وروسيا والصين وإثيوبيا.

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