إيران تعلن عن اطلاق مشروع منظومة الشهيد سليماني للأقمار الاصطناعية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كشف المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية حسين دليريان تفاصيل هذا المشروع، موضحا أنه يتضمن وضع منظومة من الأقمار الاصطناعية الإيرانية في مدار الأرض، وأن عدد هذه الأقمار كبير، والغرض منها تلقي أوامر وإشارات في مجال الاتصالات والإنترنت. من المفترض وضع أول نظام من الأقمار الصناعية الإيرانية في مدار الأرض عبر مشروع نظام الأقمار الصناعية "الشهيد سليماني".

وأضاف: خلال هذا المشروع، سوف يتم إطلاق عدد كبير من الأقمار الصناعية إلى الفضاء ووضعها في مدار الأرض حتى تتمكن هذه الأقمار الصناعية من تنفيذ سلسلة من الأوامر في مجال الاتصالات والإنترنت.

وتابع: تتمثل إحدى أهم مهام نظام الشهيد سليماني الفضائي في توفير خدمة إنترنت للمواطنین و هي خطوة مهمة للغاية للحكومة نحو تقديم الخدمات للشعب. في إطار هذا المشروع، يتم جمع البيانات من سطح الأرض بواسطة أجهزة الاستشعار المختلفة و من ثم ترسل هذه البيانات إلى الأقمار الصطناعية عبر محطات نقل البيانات. ثم تقوم الأقمار الصطناعية التي استقبلت هذه البيانات بنقلها إلى محطة مركزية واحدة أو أكثر.

وأضاف: عبر هذه العملية يمكننا تجميع وإرسال المعطيات من كافة أنحاء البلاد وبسرعة عالية، وعند حدوث كوارث طبيعية أو إنشاء منظومة وطنية لنقل المعطيات، حل مشاكل المواطنين حتى في أقصى مناطق البلاد.

وأكد: هذا المشروع هو الخطوة الأولى للدولة في تحقيق نظام أقمار صناعية "ضيق النطاق" بهدف توفير خدمات إرسال واستقبال المعلومات في البلاد. وبالنظر إلى أن هدف منظمة الفضاء هو رفع سرعة إرسال واستقبال البيانات في جميع أنحاء البلاد، فإن عدد مكونات هذا النظام الفضائي يتزايد تدريجياً.

وشرح دليريان: يستخدم الإنترنت عبر الأقمار الصناعية؛ في مجالات مختلفة مثل الزراعة الذكية، والنقل البري، ومراقبة تسرب خطوط أنابيب النفط والغاز، ورصد ومراقبة خطوط نقل الطاقة، والبيئة، والتطبيقات البحرية. في الواقع، مع هذا النظام، يمكن استخدام العديد من الأشياء بواسطة القمر الصناعي.

وأكد المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية أن هذه المنظومة ستصبح في المستقبل من البنى التحتية الرئيسية للبلاد؛ وتخطط منظمة الفضاء الإيرانية لتنفيذ مشروع شهيد سليماني بمشاركة الشركات القائمة على المعرفة، بحيث يمكن للشركات الخاصة القائمة على المعرفة التي لديها خبرة في مجال تصميم وتصنيع الأقمار الصناعية والمعدات الأرضية المشاركة في تنفيذ هذا المشروع.

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