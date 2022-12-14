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١٤‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٣:٣٠ م

سوريا تجدد مطالبتها بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على أراضيها

سوريا تجدد مطالبتها بإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على أراضيها

أكدت وزارة الخارجية السورية أن قوات الاحتلال الأمريكي والميليشيات المرتبطة به تواصل نهبها المنظّم للنفط والقمح وغيرهما من الموارد الأساسية والثروات الوطنية للشعب السوري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الخارجية إن آخر الإحصاءات تبرز أن قيمة الخسائر المباشرة لاعتداءات القوات الأمريكية والميليشيات والكيانات الإرهابية التابعة لها على الأراضي السورية قد بلغت 25,9 مليار دولار أمريكي ناجمة عن سرقة النفط والغاز والثروات المعدنية بقيمة تقدر بـ “19,8” مليار دولار وتخريب وسرقة المنشآت بـ “3,2” مليارات دولار إضافة إلى الأضرار الناجمة عن قصف طيران ما يسمى بـ “التحالف الدولي” اللاشرعي للمنشآت النفطية والغازية بقيمة تقدر بـ “2,9 ” مليار دولار.

وأضافت الخارجية إن الخسائر غير المباشرة تتجاوز الـ “86” مليار دولار وهي تمثل قيمة فوات الإنتاج (النفط الخام، الغاز الطبيعي، الغاز المنزلي، مشتقات نفطية، ثروات معدنية) نتيجة انخفاض الإنتاج عن المعدلات المخططة في ظروف العمل الطبيعية، وبالتالي فإن إجمالي قيمة خسائر القطاع النفطي السوري قد بلغ “111,9” مليار دولار.

وأشارت الخارجية إلى أن سورية تجدد مطالبتها الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف انتهاكات القانون الدولي وأحكام الميثاق التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها، وضمان التعويض عنها، وإنهاء الوجود اللاشرعي للقوات الامريكية، وإعادة حقول النفط والغاز التي تحتلها تلك القوات للدولة السورية، والرفع الفوري وغير المشروط للإجراءات القسرية اللاشرعية، بما يتيح الارتقاء بالوضع الإنساني وتوفير الظروف المناسبة للعودة الطوعية الآمنة والكريمة للمهجرين واللاجئين إلى وطنهم.

/انتهى/

رمز الخبر 1928835

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