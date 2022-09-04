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٠٤‏/٠٩‏/٢٠٢٢, ٤:٤٠ م

سوريا تدين بشدة استمرار التدخل الامريكي في شؤون الصين

سوريا تدين بشدة استمرار التدخل الامريكي في شؤون الصين

أدانت سوريا بشدة استمرار تدخل الولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للصين مؤكدة وقوفها إلى جانب بكين في الدفاع عن سيادتها وأمنها ودعمها .

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وزارة الخارجية والمغتربين في تغريدة لها اليوم على حسابها على تويتر: ندين بشدة استمرار الولايات المتحدة بممارسة سياسات التصعيد العسكري وتهديد الأمن والسلم الدوليين حول العالم من خلال صفقة الأسلحة الاستفزازية التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية لتايوان.. ونقف إلى جانب الصين في الدفاع عن سيادتها وأمنها ونجدد دعمنا لمبدأ (صين واحدة).

وتؤكد سوريا باستمرار دعمها المطلق وغير المحدود لجهود الصين ومواقفها المبدئية في مواجهة محاولات التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية سواء في تايوان أو هونغ كونغ أو شينجيانغ مشددة على حق الصين غير القابل للتفاوض أو المساومة في اتخاذ ما تقرره من إجراءات وخطوات لحماية وصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

/انتهى/

رمز الخبر 1926372
https://ar.mehrnews.com/news/1926372/

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