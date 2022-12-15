العامري: فتوى الجهاد الكفائي هي من حققت النصر على داعش الارهابي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العامري قال خلال افتتاح المخيم الثقافي لقادة النصر في بغداد، إن “الكثير كان يعتقد أن تحقيق النصر على الارهاب هو ضرب من الخيال”، مؤكداً أن “فتوى المرجعية الدينية كانت وراء تحقيق النصر الكبير على الارهاب الداعشي”.

وأضاف أن “العراق تعرض إلى مؤامرة كبيرة جدا، كانت تستهدف ماضيه وحاضره ومستقبله”، موضحا أن “ما قامت به عصابات داعش الإرهابية في العراق كان مخططا له”.

وأشار إلى، أن “الشهيدين ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني قاما بتحشيد الأمة وقيادتها في الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية عندما كان الجميع يعيش اليأس والقنوط، كما قامت طبابة الحشد باجراء عمليات جراحية في الخط الأول اثناء المعارك”.

وتابع “نحتاج الى عمل دؤوب لتجذير مبادئ الشهيدين المهندس وسليماني، ويجب ان تبقى مدرستهما حية في روح الأمة”.

المصدر: العهد نيوز

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