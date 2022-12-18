متحدث الخارجية الإيراني يعرب عن تعاطفه مع عوائل شهداء العمل الإرهابي في كركوك

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم وزارة خارجية الإيرانية، ناصر الكناني، ادان العمل الإرهابي الذي استهدف عناصر الشرطة الاتحادية العراقية في محافظة كركوك.

وأعرب كنعاني عن تعاطفه مع العراق حكومة وشعبا وعوائل شهداء هذا العمل الارهابي، وسأل الله الشفاء العاجل للجميع الجرحى.

وفي وقت سابق من صباح اليوم قال مصدر للجزيرة اليوم الأحد إن 9 من أفراد الشرطة استشهدوا في التفجير، بينما نقلت وكالة رويترز أن التفجير أسفر عن استشهاد 8 وإصابة اثنين بجروح خطيرة، في حين ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد المستشهدين 7 والجرحى 3.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدر أمني في كركوك أن "عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية تعرضوا لناقلة تابعة للفوج الأول باللواء الثاني ضمن الفرقة الآلية التابعة للشرطة الاتحادية بعبوة ناسفة".

وأضاف المصدر أن الهجوم رافقه اعتداء "مباشر بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة" في قرية شلال المطر التي تبعد 65 كلم عن مركز محافظة كركوك، موضحا "قتلنا أحد عناصرهم المهاجمة، ونعمل على البحث عن العناصر الأخرى".

وتشنّ القوات الأمنية العراقية عمليات متواصلة ضدّ خلايا تنظيم الدولة، وتعلن من وقت لآخر مقتل عشرات منهم بضربات جوية أو مداهمات برية.

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