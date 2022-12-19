مقتل 3 عناصر من الأمن الأردني خلال مداهمة في محافظة معان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت مديرية الأمن العام في بيان: "ننعى استشهاد 3 من مرتباته (3 عناصر) وإصابة 5 آخرين خلال دهم مشتبه فيه بمقتل الشهيد الدلابيح قبل قليل، ومقتل المشتبه فيه، وضبط 9 أشخاص آخرين، والتحقيقات جارية".

وأكّدت المديرية أنّ "قوة أمنية خاصة قامت صباح اليوم بتنفيذ مداهمة لخلية إرهابية في منطقة الحسينية في محافظة معان، بعد أن قادت التحقيقات التي قام بها الفريق التحقيقي المكلف بحادثة استشهاد العميد الدلابيح بحصر الاشتباه بمجموعة من الاشقاء من حملة الفكر التكفيري".

وأضافت أنّ "القوة الأمنية الخاصة حاصرت مكان وجود المشتبه بهم، إذ قام أحدهم وفور بدء المداهمة بإطلاق عيارات نارية كثيفة من سلاح أوتوماتيكي باتجاه القوة"، مشيرةً إلى أنّ "تم تطبيق قواعد الاشتباك معه مما أسفر عن استشهاد ثلاثة من ضباط وأفراد القوة وإصابة خمسة آخرين ومقتل الإرهابي مطلق النار".

وأكّدت المديرية أنّ المداهمة أفضت لإلقاء القبض على تسعة أشخاص آخرين مشتبه بتورطهم في القضية، منهم 4 أشقاء للإرهابي المقتول الذي أطلق النار باتجاه القوة، و3 آخرين من أبناء أحدهم ومعهم شخصان آخران كانا برفقتهم، لافتةً إلى أنه "ضُبط بحوزتهم مجموعة من الأسلحة النارية الأتوماتيكية وكمية كبيرة من الذخيرة".

وبيّنت مديرية الأمن العام أنّ التحقيقات مع المقبوض عليهم متواصلة وسيتم الإعلان عن مجرياتها ونتائجها أولاً بأول لحين إحالة القضية للقضاء.

وتتواصل الاحتجاجات في محافظات عدة في الأردن رفضاً لارتفاع أسعار المحروقات، بدءاً بسائقي الشاحنات قبل أيام وصولاً إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية.

وصرّح وزير الداخلية الأردني بأن لا رغبة لدى الحكومة ومجلس النواب الأردنيين في أن يبقى الوضع في البلد على حاله.

يُذكر أنّ شرطياً قُتل وجُرح آخرون قبل أيام في الاحتجاجات الأخيرة تنديداً بارتفاع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.

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