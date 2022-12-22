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٢٢‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٦:٤٩ م

خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني؛

أمير عبداللهيان: قرار إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة يقضي على فرصة الحوار

أمير عبداللهيان: قرار إلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة يقضي على فرصة الحوار

انتقد وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال اتصال هاتفي معت نظيره الاسباني، خوسيه مانويل ألباريز، التصرف الخاطئ للدول الغربية بإلغاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة، واعتبر هذا الإجراء محاولة لإفساد فرصة الحوار.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تلقى وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الاسباني، خوسيه مانويل ألباريز، ناقشا خلاله الآراء حول أهم القضايا التي تهم بلدين.

وانتقد وزير الخاريجية الايراني التصرف الخاطئ للدول الغربية بإلغاء عضوية إيران في لجنة المرأة، واعتبر هذا الإجراء محاولة لإفساد فرصة الحوار. وأكد أن إيران لديها واحدة من أقوى الديمقراطيات في منطقتنا، ومن غير المقبول لأوروبا أن ترى القضايا من جانب واحد وتستمر في التدخل.

وهنأ امير عبداللهيان حكومة وشعب إسبانيا على قرب حلول العام الجديد، وأعرب عن أمله في أن يكون العام المقبل عام سلام واستقرار لجميع شعوب العالم وأن يشهد المزيد من تطوير العلاقات بين طهران ومدريد في مختلف المجالات.

وبدوره عبر خوسيه مانويل ألباريز، وزير خارجية إسبانيا، عن وجهات نظره حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وهنأ إيران شعبا وحكومة بالعام الجديد. وأكد على مواصلة بذل جهود الحكومة الإسبانية لمواصلة الحوار وتوسيع العلاقات مع إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1929088

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