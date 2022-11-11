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١١‏/١١‏/٢٠٢٢, ١٠:٠٣ م

خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني؛

أمير عبداللهيان يؤكد على ان بعض المسؤولين الأوروبيين يهتمون بأهداف الحزب أكثر من المصالح الوطنية

أمير عبداللهيان يؤكد على ان بعض المسؤولين الأوروبيين يهتمون بأهداف الحزب أكثر من المصالح الوطنية

قال وزير الخارجية الايراني خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني، بينما انتقد المواقف غير البناءة لبعض الدول الأوروبية في الاضطرابات الأخيرة: ان بعض المسؤولين الأوروبيين يولون اهتمامًا أكبر لأهداف الحزب أكثر من المصالح الوطنية لبلادهم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ناقش وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريز اخر تطورات العلاقات الثنائية والدولية.

وفي إشارة إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، رحب وزير خارجية بلادنا بتوسيع العلاقات بين إيران وإسبانيا.

كما انتقد رئيس السلك الدبلوماسي المواقف والإجراءات غير البناءة لبعض الدول الغربية فيما يتعلق بالاضطرابات الأخيرة والحوادث الإرهابية في إيران، وأضاف: "بعض المسؤولين الأوروبيين يولون اهتمامًا أكبر لأهداف الحزب أكثر من المصالح الوطنية لبلدهم".

وثمن وزير خارجية بلادنا موقف إسبانيا في إدانة العمل الإرهابي لشيراز.

وعبر"خوسيه مانويل الباريز" في معرض إدانته للحادث الإرهابي في شيراز ، عن تعاطف الشعب والحكومة الإسبانية مع الشعب والحكومة الإيرانية.

ووصف وزير الخارجية الاسباني العلاقات بين البلدين بأنها تاريخية.

كما طلب المساعدة في إطلاق سراح مواطنين إسبانيين تم القبض عليهما في الاضطرابات الأخيرة في إيران.

/انتهى/

رمز الخبر 1927859

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