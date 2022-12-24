إيران تدخل مجال تصنيع الجرارات الذكية والالكترونية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مهدي معصومي، رئيس قسم الأبحاث التقنية والهندسية في مجموعة صناعة الجرارات الإيرانية، في تصریح إن شركة صناعة الجرارات قد اتخذ خطوات تطويرية مهمة للتوافق مع التقنيات العالمية، والآن هناك خطط للوصول المستوى التكنولوجي 3 و 4 في قسم الهندسة التقنية لهذه المجموعة الصناعية تم صياغتها ويتم حاليا تنفيذها.

واضاف: إن الوحدات ذات الصلة في صناعة الجرارات، وبالتعاون مع المراكز الأكاديمية والشركات المعرفية في البلاد، اتخذت خطوات كبيرة للارتقاء بتقنية المنتجات المصنعة إلى المستوى 3 ، بما في ذلك جرارات سلسلة 6000، والتي من المتوقع أن تشهدها النماذج الأولية لهذه الجرارات في غضون 2 إلى 3 سنوات.

وأشار رئيس قسم الابحاث التقنية والهندسية في مجموعة تصنيع الجرارات الإيرانية، إلى أن جرارات المستوى 3 هي منتجات ذات قاعدة تقنية عالية وأن تحقيق هذا المستوى من المعرفة في هذا الحدث سيوفر الأساس للوصول إلى المستوى 4 من الجرارات أيضًا، وقال: لقد مر هذا الذكاء التكنولوجي للجرارات من المستوى 3 بالفعل بالعملية اللازمة للوصول إلى المستوى 4 للجرارات ، ولن يكون الوصول إلى هذا المستوى من تكنولوجيا الجرارات بعيد المنال ، وتشير التوقعات إلى أننا سنكون قادرين على الوصول إلى هذا المستوى في 5 سنوات القادمة نماذج أولية للجرارات من المستوى 4.

رداً على سبب بقاء المستوى الزراعي عند المستوى 2 في استخدام الجرارات ولم يتم تطويرها إلى مستويات أعلى ، قال معصومي: إن الجرارات من المستوى 1 و 2 هي أساسًا القاعدة والقاعدة الرئيسية للجرارات ذات المستويات التكنولوجية الأعلى، وبعد هذا المستوى هناك مراحل مثل الجرارات الإلكترونية والذكية والجرارات ذاتية القيادة والتي لا تتماشى عملياً مع البنية التحتية الزراعية في البلاد وتشمل المساحات المزروعة وحجم الحقول واحتياجات المزارعين.

واشار معصومي الى ازاحة الستار عن منتجين جديدين من جرارات سلسلة ألف، ITM1085 بقوة 85 حصانًا وجرار ITM1095 بقوة 95 حصانًا في النصف الأول من العام الجاري.

يذكر ان مجموعة صناعة الجرارات الايرانية "تراكتورسازي تبريز" تنتج حاليا 26 منتجًا، 21 منها مرتبطة بجرارات بقوة 35 إلى 150 حصانًا، وتعرضها في الأسواق المحلية والأجنبية.

/انتهی/