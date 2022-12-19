ايران تقترب من مرحلة تسويق السيارات الكهربائية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال شهريار زيني اننا قطعنا مشوارا كبيرا حتى الآن في اطار تحسين و تطوير التقنيات المرتبطة بالسيارات والدراجات النارية الكهربائية، حيث رفعت المشاكل المتعلقة بالتصميم والانتاج لهذه السيارات ونركز حاليا على اخذ الجواز لمنحها لوحات الارقام، ثم تسويقها.

وأشار إلى احدى السيارات الكهربائية التى يتم انتاجها في البلاد، قائلا: "ان تصميم وصناعة العينة الهندسية لهذه السيارة جاء نتيجة لجهود وتعاون شركة كبرى قائمة على المعرفة مع 7 شركات صغيرة اخرى من هذا النوع."

وأوضح: "ان المحرك الكهربائي، وحزمة البطارية، و VCU، ونظام الإدارة الحرارية يعد من بين أجزاء هذه السيارة الكهربائية، والتي تم تصنيع عينتها من قبل هذه الشركات القائمة على المعرفة."

وحول آخر مراحل انتاج هذه السيارة الكهربائية، صرح زيني: "أن صناعة العينة الهندسية الأولية لهذه السيارة الكهربائية اكتملت، وبشكل عام يمكن القول انها على بعد سنة واحدة من تلقى لوحات الأرقام، بشرط ان يكون الاستثمار في مسار صحيح.

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