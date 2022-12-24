الخارجية الايرانية تعلن موقفها تجاه تعليق دراسة الطالبات في افغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب سيد رسول موسوي على صفحته عبر موقع تويتر: "اليوم تم دعوة مسؤول السفارة الأفغانية فيما يخص تعليق التعليم للطالبات الجامعيات، وتم شرح موقف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية من تعليق تعليم الطالبات في الجامعات الأفغانية، واعلن عن استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية للمساعدة في حل مشاكل التعليم بطرق مختلفة، بما في ذلك عبر الإنترنت واستخدام البنية التحتية الموجودة في إيران."

وقررت حركة طالبان في وقت سابق تعليق دراسة الطالبات في الجامعات الأفغانية حتى إشعار آخر. وأمرت وزارة التعليم العالي الجامعات العامة والخاصة بتعليق دراسة الطالبات على الفور تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.

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