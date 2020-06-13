الخارجية الايرانية تستدعي السفير الافغاني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بعد وفاة عدد من الرعايا الافغانيين الذين حاولوا الدخول بشكل غير قانوني الى ايران غرقا في النهر، والاتهامات الموجهة على حرس الحدود الايراني في التورط في هذا الحادث، وعلى خلفية ممارسات بعض التيارات السياسية في افغانستان التي لها تاريخ في معادات الجمهورية الاسلامية وعلاقات ايران وأفغانستان، في الاهانة والاعتداء على سفارة الجمهورية الاسلامية وباقي ممثليات ايران في افغانستان، إستدعت وزارة الخارجية الايرانية اليوم السبت السفير الافغاني في طهران "عبدالغفور ليوال" من أجل تقديم توضيحات حول هذا الامر.

واعرب المدير العام لشؤون غرب آسيا في وزارة الخارجية الايرانية عن قلقه لما تتركه ممارسات هذه الفئة القليلة من آثار سلبية على علاقات حسن الجوار بين البلدين ايران وأفغانستان.