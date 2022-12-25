وزير الصحة الايراني يزيح الستار عن 60 عقار محلي جديد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، عن صدور ترخيص لخمسة لقاحات كورونا محلية الصنع في الآونة الاخيرة، وكشف كذلك عن توزيع 135 جهاز طبي في المراكز الصحية في المحافظات المختلفة منذ بداية الحكومة الحالية.

وفي مراسيم ازاحة الستار عن 60 منتجا دوائي جديد وتدشين قسم تصوير الأوعية الدماغية بمستشفى الدكتور شريعتي، فضلا عن تشغيل آلة تصوير الأوعية الدموية الثانية لمركز القلب في مستشفى بهارلو في جامعة طهران للعلوم الطبية، قال بهرام عين اللهي: "لقد بذل العدو جهودا كبيرة لإيقاف سرعة النمو العلمي للبلاد، لكن النظام الصحي أظهر أن سرعة النمو العلمي لإيران الإسلامية تتزايد يوما بعد يوم".

وأضاف: "ربما كان ينبغي إقامة حفل منفصل لازاحة الستار عن كل من هذه الأدوية، والتي لازمت إنتاجها سنوات من الجهد، لكننا الآن نرى أنه يقدم 60 عقاراً محلياً بتقنية عالية وحديثة في نفس الوقت، مما يدل على القوة ايران العلمية، وارتفاع معدل نمو البلاد".

وفي الختام، تم بامر من الوزير، تشغيل قسم تصوير الأوعية الدموية بمستشفى شريعتي، وآلة تصوير الأوعية الدموية الثانية في مركز القلب بمستشفى بهارلو، وتم الكشف عن 60 مستحضر صيدلاني جديد عالية التقنية.

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