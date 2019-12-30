إيران تكشف عن جهاز جراحة ترقيعية للأمراض العصبية الحركية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن جهاز الجراحة الترقيعية للأمراض العصبية الحركية تمت صناعته على يد باحثين إيرانيين في جامعة "العلوم والصناعة" لمن يعاني من إصابة في الحبل الشوكي.

ويمكن هذا الجهاز لمن يعاني من إصابة في الحبل الشوكي من تجنب مضاعفات خطيرة كهشاشة العظام، قرحة الفراش، التهابات الكلى والمثانة، فشل القلب، الأوعية الدموية ومضاعفات أخرى، من خلال التمرن على دواسة لدراجة خاصة بالمعاقين.

ويعد من ميزات هذا الجهاز، عكس هشاشة العظام، وازدياد كثافة العظام، وتخفيف التشنجات، وتقوية عضلات الفخذ، وزيادة استهلاك الاكسيجين، وتحسين صحة القلب والرئة، وإنعاش الدورة الدموية، وتحسين المشي لمن يعاني من امراض التصلب العصبي المتعدد والشلل الرعاش والسكتة الدماغية وتحسين الصحة العقلية والنفسية لمن يعاني من إصابة في الحبل الشوكي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الوطني هو قيد النظر من أجل توسيع خطوط إنتاجه محليا وعلى المستوى الإقليمي والدولي حتى يتم عرضه في السوق./انتهى/