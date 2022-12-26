الفلبين ...مقتل أربعة أشخاص وفرار عشرات الآلاف بسبب الفيضانات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت الدفاع المدني أن شخصين لقيا حتفهما وفقد تسعة آخرون وفر 46 ألفا بسبب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في الجزيرة الواقعة في جنوب الأرخبيل.

وأوضح الدفاع المدني في مانيلا أن أمطارا موسمية غزيرة سقطت يوم الأحد تسببت بفيضانات في 14 بلدة في مينداناو.

من جهتها، أشارت فرق خفر السواحل إلى أنها أنقذت أكثر من عشرين عائلة في مدينتي كلارين وأوزاميز في ذروة الفيضانات، مشيرة إلى أن القتيلين سقطا في مدينة خيمينز.

وقال ضابط الحماية المدنية روبنسون لاكر إن "المياه ارتفعت حتى مستوى الصدر في بعض المناطق، لكن الأمطار توقفت اليوم الإثنين".

وتشهد مناطق وسط الأرخبيل وجنوبه، الذي تضربه كوارث طبيعية باستمرار، أحوالا جوية سيئة مع بدء عطلة عيد الميلاد في هذا الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 110 ملايين نسمة، يعود معظمهم في هذا الوقت من السنة إلى بلداتهم للقاء عائلاتهم.

من جهة أخرى، قال خفر السواحل إن رياحا عاتية وأمواجا مرتفعة أدت إلى غرق قارب صيد في يوم عيد الميلاد قبالة جزيرة ليتي، بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بينما تم إنقاذ ستة آخرين.

وكانت العاصفة الاستوائية الشديدة "نالغاي" أدت في أكتوبر الماضي، إلى انهيارات أرضية وفيضانات في جميع أنحاء الفلبين وأودت بحياة 150 شخصا على الأقل.

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