20 قتيلا على الأقل جراء حادث في باكستان

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه أوضح مسؤول الشرطة المحلية خادم حسين لوكالة "فرانس برس" أن من بين القتلى 11 طفلا تتراوح أعمارهم بين سنتين وثماني سنوات.

وذكر أن الحافلة سقطت في حفرة عميقة تغمرها المياه "على طريق جرفته الفيضانات" في إقليم السند، لافتا إلى أن السائق "لم ير اللافتة التي تشير إلى الانحراف عن الطريق".

ولباكستان سجل مروع من حوادث السير الدامية لأسباب عدة منها سوء حالة الطرق وعدم صيانة المركبات والقيادة المتهورة.

وقد غمرت السيول الناجمة عن الأمطار الموسمية، التي زادت شدتها بفعل احترار المناخ بحسب الخبراء، ثلث مساحة باكستان وتسببت في مقتل ما يقرب من 1700 شخص منذ يونيو، كما تسببت هذه الكارثة الطبيعية بنزوح أكثر من ثمانية ملايين شخص والحاق الضرر بالبنى التحتية.

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