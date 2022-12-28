مسئول ايراني يعلق على صمت وسائل الإعلام العالمية تجاه ضحايا العواصف في أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق المتحدث باسم الحكومة الايرانية على ضحايا العواصف الثلجية في امريكا، قائلا: "إذا كانت قد حدثت هذه الحادثة في إيران، فكانت وسائل الاعلام العالمية قد علقت ضدها لعدة شهور".

وكتب بهادري جهرمي في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "عشرات الضحايا وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل بسبب البرد في أمريكا؛ على الرغم من أن الاستهلاك الأمثل هو ضرورة وطنية ويمكن أن تحدث مشاكل الطاقة في أي مكان، لكنه إذا كان يحدث نفس الشيء في إيران، فان وسائل الاعلام العالمية لكانت علقت على هذا الامر و تحدثت عن سوء الادارة لعدة شهور."

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