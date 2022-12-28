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٢٨‏/١٢‏/٢٠٢٢, ١٠:٢٨ ص

مسئول ايراني يعلق على صمت وسائل الإعلام العالمية تجاه ضحايا العواصف في أمريكا

مسئول ايراني يعلق على صمت وسائل الإعلام العالمية تجاه ضحايا العواصف في أمريكا

علق المتحدث باسم الحكومة الايرانية، على بهادري جهرمي، على صمت وسائل الاعلام العالمية حول العواصف الثلجية في أمريكا و ضحايا الناتجة عنها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه علق المتحدث باسم الحكومة الايرانية على ضحايا العواصف الثلجية في امريكا، قائلا: "إذا كانت قد حدثت هذه الحادثة في إيران، فكانت وسائل الاعلام العالمية قد علقت ضدها لعدة شهور".

وكتب بهادري جهرمي في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "عشرات الضحايا وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل بسبب البرد في أمريكا؛ على الرغم من أن الاستهلاك الأمثل هو ضرورة وطنية ويمكن أن تحدث مشاكل الطاقة في أي مكان، لكنه إذا كان يحدث نفس الشيء في إيران، فان وسائل الاعلام العالمية لكانت علقت على هذا الامر و تحدثت عن سوء الادارة لعدة شهور."

/انتهى/

رمز الخبر 1929252

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