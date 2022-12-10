بهادري جهرمي: ايران تطالب بريطانيا بوقف ممارسة العنف ضد مواطنيها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية انه قد توسل النظام الملكي البريطاني إلى الجيش لقمع المظاهرات السلمية الشعبية.

وأضاف في تغريدة عبر تويتر: "نحن نراقب سلوكهم مع الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من الشتاء القارس، والغاضبون من سياسة التقشف الاقتصادي، والتمييز وعدم المساواة، فعليهم الامتناع عن المزيد من العنف ضد مواطني هذا البلد".

وأشار المتحدث باسم الحكومة الايرانية إلى سياسة الحكومة البريطانية في قمع الاحتجاجات في بريطانيا، موضحا ان بريطانيا تسعى لاستغلال الوضع لاثارة الفتن في الجمهورية الاسلامية، بينما تطالب عناصر الشرطة لديها بقمع المتظاهرين بكل عنف.

وتابع جهرمي: "هذه اكثر وقاحة من ازدواجية المعايير".

/نتهى/