أمير عبداللهيان يشير خلال لقائه نظيره العًماني إلى الاتجاه المتنامي لمستوى تعاون البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبد اللهيان، التقى اليوم الاربعاء، نظيره العماني بدر البوسعيدي، وبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ووصف أمير عبد اللهيان العلاقات بين البلدين في الاصعدة التنفيذية بانها ماضية الى الامام قدما في مختلف المجالات وقال: إن تقارير الوزارات المعنية بشأن التقدم الحاصل في تنفيذ الاتفاقات مرض.

وأضاف: "في مجال النقل والترانزيت ، أبرمت اتفاقيات جيدة بين مسؤولي البلدين كما ان نشاط الشركات التجارية في مجال الزراعة والأغذية يعد أحد المجالات المهمة في العلاقات الثنائية".

وأشار وزير الخارجية الايراني إلى نمو مستوى المبادلات التجارية بين البلدين واضاف: "هذا الاتجاه المتنامي ملموس في جميع مجالات أجندة العلاقات".

واعتبر أمير عبداللهيان في جانب آخر من هذه المحادثات، مسألتي انتشار الإرهاب وإنتاج المخدرات في أفغانستان كتهديد مشترك للبلدين ودول أخرى في المنطقة.

ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية العماني، وجود الإرادة السياسية لتوسيع العلاقات، بما في ذلك في مجال التعاون الاقتصادي، وخاصة النقل والترانزيت، أساسا مهما لتعميق العلاقات بين البلدين ، معلنا عزم بلاده واستعدادها للتعاون في مختلف المجالات من ضمنها مكافحة تهريب المخدرات والجرائم المنظمة الأخرى.

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